Apple снова бьет рекорды: самый успешный квартал в истории компании

Компания Apple объявила о своих финансовых результатах за первый квартал 2025 финансового года, который стал самым успешным за всю историю компании. Зафиксирован значительный рост доходов почти во всех сферах, включая Mac, iPad и сервисы. Единственным исключением стали продажи iPhone, которые немного снизились по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период Apple получила рекордный доход в размере 124,3 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, компания достигла нового максимума по количеству активных устройств — 2,35 миллиарда единиц. Это на 6,8% больше, чем 2,2 миллиарда в феврале 2024 года, и значительный прогресс по сравнению с 2 миллиардами в 2023 году.

Генеральный директор Apple, Тим Кук, отметил: «Мы были в восторге от возможности представить нашим клиентам лучшую линейку продуктов и услуг в праздничный сезон. Благодаря мощности процессоров Apple, мы открываем новые горизонты для наших пользователей с помощью Apple Intelligence, что делает приложения и опыт использования еще лучше и более персонализированными. Мы также рады сообщить, что в апреле Apple Intelligence станет доступным на ещё большем количестве языков».

Несмотря на то, что продажи iPhone не достигли рекордных показателей, в отчете Apple подчеркивается, что iPhone 16 продавались лучше, чем iPhone 15 год назад, особенно в странах, где уже доступны функции Apple Intelligence. Компания возлагает большие надежды на китайский рынок, где Apple Intelligence будет запущен в апреле вместе с iOS 18.4.