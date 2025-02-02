ASUS Zenfone 12 Ultra: еще один флагман с продвинутым ИИ

ASUS готовит к выпуску свой новый флагман — Zenfone 12 Ultra, который будет оснащен передовыми функциями на основе искусственного интеллекта.

Компания уже представила короткий видео-тизер, который позволяет оценить дизайн будущего смартфона. Zenfone 12 Ultra получит плоский дисплей с тонкими рамками и небольшим вырезом для фронтальной камеры. Корпус будет иметь слегка закругленные грани, что напоминает дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra. Приятным сюрпризом станет наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Основная камера будет расположена в квадратном блоке на задней панели.

Особое внимание ASUS уделяет интеллектуальным функциям. В тизере показано, как смартфон переводит речь во время телефонного разговора в режиме реального времени. Это свидетельствует о том, что искусственный интеллект будет играть ключевую роль в работе Zenfone 12 Ultra.

По данным бенчмарка Geekbench, смартфон будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite и операционной системы Android 15.

Официальная презентация ASUS Zenfone 12 Ultra состоится 6 февраля.