Украинцам будут давать деньги на покупку дров и другого твердого топлива: сколько можно получить?

Несмотря на то, что уже стартовал последний месяц зимы и украинцы все еще продолжают оформлять субсидию на коммунальные услуги, в частности газ. Также, многие домохозяйства могут получить субсидию на дрова и другое твердое топливо, например, уголь, или пеллеты. Размер субсидии зависит от ряда факторов и в первую очередь это количество членов семьи и их совокупный доход. Также на размер субсидии влияет то, какой вид топлива вам нужен.

Подать заявку могут разные семьи

Подать заявку на эту субсидию могут разные семьи из любого уголка Украины. Программа называется «Зимняя поддержка» и ее цель — помочь тем людям, которые имеют субсидию и отапливают дома дровами или углем. В частности, каждая семья, которая подпадает под все критерии для начисления субсидии, может получить в год до 7,41 т дров, или 2,23 т угля. Также если перевести это в деньги, то каждая семья может рассчитывать на 21 тысячу гривен помощи в год.

Как оформить субсидию?

Если вы уже получаете субсидию, то помощь продолжается вам автоматически. Если же вы до этого не имели субсидии, но по тем или иным причинам получили на нее право, то можете подать заявку в территориальные органы Пенсионного фонда, исполнительных органов местных советов или в ближайший Центр предоставления административных услуг.

Также, вы можете подать оффлайн заявку через сайт Пенсионного Фонда, на портале Дія или через сайт Министерства социальной политики.

Чтобы вашу заявку рассмотрели и оказали помощь вам нужно прикрепить следующий перечень документов:

Собственный (или заявителя) паспорт или ID-карту; идентификационный код; справку о составе семьи; справку о составе семьи; справку о доходах всех членов семьи за 6 месяцев; документ о праве собственности или аренды жилья; квитанции об оплате коммунальных услуг.

Ежемесячно до 25 числа Пенсионный Фонд начисляет субсидию и после этого деньги поступят на ваш счет, или придут на отделение Укрпочты (распространено в сельской местности).