Десятки тысяч мужчин освободят от мобилизации: названы 2 категории населения, которые гарантированно получат бронь

В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили полное бронирование от мобилизации. Это означает, что они не подлежат призыву на военную службу и могут продолжать работать на своих должностях без препятствий.

Это решение было принято Кабинетом Министров Украины 14 января 2025 года и оформлено постановлением № 36, которым были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Согласно этим изменениям, бронирование распространяется на медицинских работников, которые работают:

в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;

заведениях общественного здоровья;

учреждениях судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы;

центрах крови.

Но только при условии, что это является их основным местом работы. Также бронированию подлежат прокуроры САП.

Важно отметить, что для этих категорий работников больше не существует ограничений по количеству забронированных лиц, которые действовали ранее. Например, до внесения изменений медицинские учреждения могли бронировать только 50% своих военнообязанных работников.

Кроме того, изменения коснулись и сотрудников гуманитарных организаций. Если раньше их бронирование осуществлялось по решению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, то теперь этот процесс координирует Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Однако для таких организаций установлено ограничение: количество забронированных работников не может превышать 50% от общего количества военнообязанных.

В условиях военного положения бронирование военнообязанных работников также применяется к критически важным предприятиям (топливно-энергетический комплекс, оборонная промышленность и т.д.), органам государственной власти (в частности, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где 90% работников имеют бронирование) и государственным служащим (категории Б и В, для которых установлено ограничение не более 50% забронированных).

С 1 декабря 2024 года вся процедура бронирования происходит в электронном формате через систему «Дія», что значительно упрощает процесс подачи и обработки заявок. Правительство продолжает адаптировать законодательство к условиям военного времени, пытаясь сбалансировать потребности обороны страны и обеспечения функционирования критически важных отраслей.