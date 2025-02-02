Десятки тисяч чоловіків звільнять від мобілізації: названо 2 категорії населення, які гарантовано отримають бронь

В Україні всі медичні працівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали повне бронювання від мобілізації. Це означає, що вони не підлягають призову на військову службу та можуть продовжувати працювати на своїх посадах без перешкод.

Це рішення було прийнято Кабінетом Міністрів України 14 січня 2025 року та оформлено постановою № 36, якою було внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Згідно з цими змінами, бронювання поширюється на медичних працівників, які працюють:

у державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

закладах громадського здоров’я;

установах судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

центрах крові.

Але лише за умови, що це є їхнім основним місцем роботи. Також бронюванню підлягають прокурори САП.

Важливо зазначити, що для цих категорій працівників більше не існує обмежень щодо кількості заброньованих осіб, які діяли раніше. Наприклад, до внесення змін медичні установи могли бронювати лише 50% своїх військовозобов’язаних працівників.

Крім того, зміни торкнулися і співробітників гуманітарних організацій. Якщо раніше їх бронювання здійснювалося за рішенням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, то тепер цей процес координує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте для таких організацій встановлено обмеження: кількість заброньованих працівників не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов’язаних.

В умовах воєнного стану бронювання військовозобов’язаних працівників також застосовується до критично важливих підприємств (паливно-енергетичний комплекс, оборонна промисловість тощо), органів державної влади (зокрема, Державної служби з надзвичайних ситуацій, де 90% працівників мають бронювання) та державних службовців (категорії Б і В, для яких встановлено обмеження не більше 50% заброньованих).

З 1 грудня 2024 року вся процедура бронювання відбувається в електронному форматі через систему “Дія”, що значно спрощує процес подання та обробки заявок. Уряд продовжує адаптувати законодавство до умов воєнного часу, намагаючись збалансувати потреби оборони країни та забезпечення функціонування критично важливих галузей.