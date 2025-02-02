Не тільки двигун: які ще елементи авто потрібно прогрівати зимою

Взимку багато водіїв зосереджують увагу на прогріванні двигуна, але забувають про інші важливі компоненти автомобіля, які також потребують підготовки перед початком руху.

Навіщо прогрівати коробку передач і трансмісію?

Прогрів потрібен не тільки двигуну, але й коробці передач, а також елементам трансмісії — передньому та задньому редукторам. За словами експерта Родіонова, у цих вузлах міститься рідина, яка густішає за низьких температур.

“Робочі температури всіх цих елементів досягаються лише під час плавного руху, а не під час прогріву на парковці. Тривалий прогрів на холостих обертах просто немає сенсу”, — підкреслив експерт.

Ходова частина: обережно з морозом

У холодну пору року особливого навантаження зазнають гумотехнічні деталі ходової частини автомобіля. ШРУСи, амортизатори, сайлентблоки та елементи підвіски втрачають еластичність на морозі. Щоб уникнути передчасного зносу, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Уникайте різких маневрів під час виїзду з парковки.

Не вивертайте кермо різко, особливо після тривалої стоянки на морозі.

Починайте рух плавно, не прискорюйтесь різко, доки всі елементи не прогріються.

Не варто поспішати при русі взимку. Краще трохи зачекати та стартувати впевнено. Подбайте про себе та про свій автомобіль.

Як мороз впливає на підвіску?

Амортизатори, сайлентблоки та елементи пневмо-гідравлічної підвіски особливо вразливі в морози. Різкі прискорення та навантаження на холодні деталі призводять до їх швидкого зношування. Родіонов радить дотримуватися обережності та не піддавати автомобіль стресу до досягнення робочої температури всіх елементів.

Правильний прогрів автомобіля взимку включає не тільки двигун, але й трансмісію, коробку передач та ходову частину. Дотримання простих правил — плавний старт, відмова від різких маневрів та прискорень — допоможе зберегти ключові елементи машини в хорошому стані та уникнути дорогого ремонту.