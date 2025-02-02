Деньги поступят сразу за два месяца: в феврале украинцы получат доплаты

В Украине уже несколько месяцев успешно функционирует программа «Национальный кэшбек», которая поощряет граждан покупать товары отечественного производства, возвращая им часть потраченных средств.

Как происходят выплаты?

Выплаты по программе «Национальный кэшбек» осуществляются по следующей схеме: средства, начисленные за предыдущий месяц, поступают на счет получателя в конце следующего месяца. Например, кэшбек, заработанный в ноябре, граждане получили в последних числах декабря.

Почему задерживаются выплаты за декабрь?

Многих граждан интересует вопрос, почему они до сих пор не получили средства за декабрь. Дело в том, что начисление кэшбека за декабрь состоится только в конце февраля. Тогда же граждане получат выплаты сразу за два месяца: за декабрь 2024 года и за январь 2025 года.

С чем связана задержка?

В Министерстве экономики объяснили, что задержка с выплатами за декабрь связана с особенностями бюджетного процесса. Средства в рамках программы «Национальный кэшбек» поступят на специальную карту после 20 февраля. Суммы выплат будут разными, поскольку они напрямую зависят от того, сколько товаров украинского производства было приобретено гражданами в предыдущий период.

Как можно использовать средства?

Средства, начисленные по программе «Национальный кэшбек», поступают на специальную карту. Однако снять их в банкомате невозможно. Зато эти средства можно потратить на различные нужды, такие как:

Медицинские услуги

Транспортные расходы

Образовательные услуги

Оплата коммунальных услуг (газ, вода, свет)

Программа «Национальный кэшбек» является прекрасным стимулом для поддержки отечественного производителя и получения дополнительных средств для потребителей.

Напомним, что украинцы все еще могут подавать заявки на получение тысячи гривен «от Зеленского» или так называемой зимней еПоддержки. Подать заявку на выплату можно еще до конца февраля. Тратить средства можно на ограниченные категории, пополнение телефона, коммуналка, покупка лекарств и другие.