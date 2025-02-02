Гроші надійдуть одразу за два місяці: в лютому українці отримають доплати

В Україні вже кілька місяців успішно функціонує програма “Національний кешбек”, яка заохочує громадян купувати товари вітчизняного виробництва, повертаючи їм частину витрачених коштів.

Як відбуваються виплати?

Виплати за програмою “Національний кешбек” здійснюються за наступною схемою: кошти, нараховані за попередній місяць, надходять на рахунок отримувача наприкінці наступного місяця. Наприклад, кешбек, зароблений у листопаді, громадяни отримали в останніх числах грудня.

Чому затримуються виплати за грудень?

Багатьох громадян цікавить питання, чому вони досі не отримали кошти за грудень. Річ у тім, що нарахування кешбеку за грудень відбудеться лише наприкінці лютого. Тоді ж громадяни отримають виплати одразу за два місяці: за грудень 2024 року та за січень 2025 року.

З чим пов’язана затримка?

У Міністерстві економіки пояснили, що затримка з виплатами за грудень пов’язана з особливостями бюджетного процесу. Кошти в рамках програми “Національний кешбек” надійдуть на спеціальну картку після 20 лютого. Суми виплат будуть різними, оскільки вони безпосередньо залежать від того, скільки товарів українського виробництва було придбано громадянами у попередній період.

Як можна використати кошти?

Кошти, нараховані за програмою “Національний кешбек”, надходять на спеціальну картку. Проте зняти їх у банкоматі неможливо. Натомість ці кошти можна витратити на різноманітні потреби, такі як:

Медичні послуги

Транспортні витрати

Освітні послуги

Оплата комунальних послуг (газ, вода, світло)

Програма “Національний кешбек” є чудовим стимулом для підтримки вітчизняного виробника та отримання додаткових коштів для споживачів.

Нагадаємо, що українці все ще можуть подавати заявки на отримання тисячі гривень “від Зеленського” або так званої зимової єПідтримки. Подати заявку на виплату можна ще до кінця лютого. Витрачати кошти можна на обмежені категорії, поповнення телефона, комуналка, покупка ліків та інші.