В Instagram появился новый вид Stories

Instagram представил новую функцию Reveal, которая позволяет пользователям публиковать размытые Stories, которые можно просмотреть только после получения разрешения через Direct. Для активации этой функции необходимо нажать на иконку стикеров в верхней части интерфейса и выбрать соответствующий фильтр. Об этом сообщает издание The Verge.

Механизм работы этой функции еще не очень понятен. Например, сообщается, что пользователям не придется одобрять каждый запрос на разблокировку истории в Direct, хотя описание опции именно это и предполагает.

Кроме функции «Reveal», платформа также представила несколько других новых возможностей. Например, функция «Добавить свою музыку для Stories» позволит пользователям делиться своими любимыми песнями, соответствующими их настроению.

Функция «Рамки» превращает снимки, добавляемые в Stories, в фотографии в стиле Polaroid, скрывая изображения от подписчиков. Чтобы увидеть фотографию, необходимо будет встряхнуть телефон или нажать на кнопку.

Таким образом, как пишет The Verge, соцсеть Instagram продолжает развивать свои функции, чтобы удовлетворить потребности своих пользователей и сделать их опыт более увлекательным и интерактивным.