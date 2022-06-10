Ученые назвали несколько продуктов, которые катастрофически влияют на зрение

От питания и образа жизни очень многое зависит. Оказывается, некоторые продукты, которые каждый хоть раз пробовал, а некоторые лакомятся ими постоянно, катастрофически влияют на зрение. Если есть их регулярно или по крайней мере часто, то может развиться глаукома или молекулярная деградация. Это подтвердили ученые, активно занимающиеся исследованием данного вопроса, а именно влиянием тех или иных продуктов на человеческий организм.





На зрение негативно влияет минимум 7 продуктов

В общем и целом, на человеческое здоровье хуже всего влияет жирная пища. А вот на зрение – растительные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры и лионелевая кислота. В первую очередь нужно отказаться от шоколада, тортов, пирожных, арахисового масла, картофеля фри, маргарина и печенья. Если очень любите сладости, замените его сухофруктами, пастилой или другими полезными альтернативами. Если не можете без шоколада, позвольте себе немного натурального черного.

Как сохранить зрение?

Современная молодежь гораздо чаще сталкивается с проблемой зрения, чем их родители или бабушки в молодом возрасте. Много времени проведённого за гаджетами и неправильное питание дают о себе знать. Вот, что рекомендуют врачи:

Профилактические осмотры у врача. Проходить проверку нужно каждый год даже при отсутствии жалоб. Добавьте в свой рацион много рыбы, моркови, шпината, капусты, овощей и зелени. Это все очень хорошо влияет на зрение. Летом в солнечную погоду не пренебрегайте солнцезащитными очками. Выбирайте те, которые имеют защиту от ультрафиолета. Если вы часто работаете за компьютером, делайте каждые полчаса перерыв. А именно, хотя бы минуту смотрите вдаль.

И еще, важный и актуальный совет, не пренебрегайте “ночным режимом”, который есть в каждом смартфоне.