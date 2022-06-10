Науковці назвали кілька продуктів, які катастрофічно впливають на зір

Від харчування та способу життя дуже багато залежить. Виявляється, деякі продукти, які кожен хоч раз куштував, а дехто ласує ними постійно, катастрофічно впливають на зір. Якщо їсти їх регулярно, або принаймні часто, то може розвинутися глаукома або молекулярна деградація. Це підтвердили науковці, які активно займаються дослідження даного питання, а саме впливу тих, чи інших продуктів на людський організм.





На зір негативно впливає мінімум 7 продуктів

Загалом, на людське здоров’я найгірше впливає жирна їжа. А от на зір — рослинні мононенасичені та поліненасичені жири і ліонелева кислота. В першу чергу потрібно відмовитися від шоколаду, тортів, тістечок, арахісового масла, картоплі фрі, маргарину та печива. Якщо дуже полюбляєте солодощі, замініть їх сухофруктами, пастилою, чи іншими корисними альтернативами. Якщо не можете без шоколаду, дозвольте собі інколи трішки натурального чорного.

Як зберегти зір?

Сучасна молодь набагато частіше стикається з проблемою зору ніж їхні батьки чи бабусі у молодому віці. Багато часу проведеного за гаджетами і неправильне харчування дають про себе знати. Ось, що рекомендують лікарі:

Профілактичні огляди у лікаря. Проходити перевірку потрібно щороку навіть за відсутності скарг. Додайте в свій раціон багато риби, моркви, шпинату, капусти, овочів та зелені. Це все дуже добре впливає на зір. Літом в сонячне погоду не нехтуйте сонцезахисними окулярами. Вибирайте ті, які мають захист від ультрафіолету. Якщо ви часто працюєте за комп’ютером робіть кожних пів години перерву. А саме, хоча б хвилину дивіться в далечину.

І ще, важлива і актуальна порада, не нехтуйте “нічним режимом”, який є у кожному смартфоні.