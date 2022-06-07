В Минсоцполитики анонсировали существенное повышение пенсий: кому и сколько досчитают?

На 2022 год было запланировано много доплат к пенсиям. В связи с военным положением финансирование сократили, а индексацию и вовсе имеют законное право отменить. Но в Министерстве социальной политики заявили, что на данный момент ничего отменять не планируют и уже в июле таки состоится один из запланированных перерасчетов. Впоследствии, если это будет по силам украинской экономике, пенсии перечислят еще дважды: в октябре и декабре.





В июле состоится индексация, которая коснется трех категорий населения

В июле планируют провести ежегодную индексацию и повысить минимальную и максимальную выплаты. Минималка сейчас составляет 1934 грн., а будет 2027 грн. Максимальная пенсия соответственно составляет 19340 грн, а будет 20270 грн. Также с 19,34 грн до 20,27 грн вырастет надбавка к сверхурочному стажу.



Похожая индексация должна состояться еще в декабре. А вот в октябре несколько категорий граждан получат довольно существенную доплату, которая будет рассчитываться по возрасту. Те, кому исполнилось 70-75 лет, должны получить 300 грн., ежемесячной доплаты. А те, кому за 75 – по 400 грн. Это при условии, что у лица есть весь необходимый страховой стаж.

В пенсионном законодательстве произошло несколько изменений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект в котором прописано несколько изменений, касающихся пенсионного законодательства. Теперь ежегодная индексация будет происходить фиксированно 1 марта, хотя до этого депутаты могли выбирать дату самостоятельно. Также теперь украинцы могут выходить на заслуженный отдых досрочно. Речь о лицах, потерявших работу, а сейчас таких много, и которые имеют весь необходимый стаж. Если таким людям, не хватает 1-1,5 лет до пенсионного возраста, они могут не ожидать этого времени, и тем более не искать новую работу.