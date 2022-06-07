В Мінсоцполітики анонсували суттєве підвищення пенсій: кому та скільки дорахують?

На 2022 рік було заплановано чимало доплат до пенсій. У зв’язку з воєнним станом, фінансування скоротили, а індексацію й зовсім мають законне право скасувати. Але в Міністерстві соціальної політики заявили, на даний момент нічого скасовувати не планують і вже в липні таки відбудеться один із запланованих перерахунків. Згодом, якщо це буде під силу українській економіці, пенсії перерахують ще двічі: в жовтні і грудні.





В липні відбудеться індексація, яка торкнеться трьох категорій населення

В липні планують провести щорічну індексацію, та підвищити мінімальну і максимальну виплати. Мінімалка зараз становить 1934 грн, а буде 2027 грн. Максимальна пенсія відповідно становить 19 340 грн, а буде 20 270 грн. Також, з 19,34 грн до 20,27 грн зросте надбавка до понаднормового стажу.

Схожа індексація має відбутися ще в грудні. А от в жовтні, кілька категорій громадян отримають досить суттєву доплату, яка розраховуватиметься за віком. Ті, кому виповнилося 70-75 років, повинні отримати 300 грн, щомісячної доплати. А ті, кому за 75 — по 400 грн. Це за умови, що особа має весь необхідний страховий стаж.

В пенсійному законодавстві відбулося кілька змін

До теми, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт в якому прописано кілька змін, що стосуються пенсійного законодавства. Відтак, тепер щорічна індексація відбуватиметься фіксовано 1 березня, хоча до цього депутати могли обирати дату самостійно. Також, тепер українці можуть виходити на заслужений відпочинок достроково. Мова про осіб, які втратили роботу, а зараз таких багато, і мають весь необхідний стаж. Якщо таким людям, не вистачає 1-1,5 року до пенсійного віку, вони можуть не очікувати цей час, і тим паче не шукати нову роботу.