В июле некоторые из украинцев получат по 20 000 грн. пенсии: кому повезет?

В Украине каждый год происходит индексация пенсий. В этом году она должна пройти в июле. Выплаты планируют перечислить с учетом уровня инфляции, курса валют и размера средней зарплаты. И несмотря на то, что в стране идет война, внедрено военное положение и индексацию вполне законно вправе отменить, в Министерстве социальной политики заявили, что доплаты будут. Более того, некоторые из украинцев получат пенсию, которая превысит 20 000 гривен.





Перерасчет коснется владельцев максимальной и минимальной выплаты

Индексация будет касаться владельцев минимальной выплаты, максимальной, а также фиксированной набавки за сверхурочный стаж.

В Украине максимальную пенсию получает более 300 000 человек, в то время как общее количество пенсионеров превышает 11 миллионов. Максимальная пенсия на сегодня составляет 19 340 грн, что равняется десяти минимальным выплатам. После июльского перерасчета пенсия будет составлять 20 270 грн, тогда как минимальная вырастет с 1934 до 2027 грн. Ежегодная надбавка к сверхурочному стажу вырастет с 19,34 грн до 20,27 грн.



Основная цель индексации – сделать так, чтобы пенсия “успевала” за ростом цен, а пенсионеры не слишком остро ощущали инфляцию. Владельцы максимальной пенсии, вероятно, почувствуют облегчение, а вот те у кого едва 2000 грн, вряд ли почувствуют доплату, которая составляет менее сотни.

Пока действует военное положение, социальные выплаты будут продолжать автоматически

Еще одно нововведение в пенсионном законодательстве, о котором стало известно практически недавно. В Минсоцполитики объявили, что все выплаты, вроде субсидий, детских денег и разного рода социальной помощи, будут продолжаться автоматически. Людям не нужно обновлять документы, более того, многие банально не могут это сделать, из-за временного переезда в связи с боевыми действиями в родном городе.