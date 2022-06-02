Украинцы могут получить выплату от нескольких международных организаций: инструкция по подаче онлайн-заявки

С начала войны в Украине появилось немало видов социальной помощи, направленной на поддержку наиболее пострадавших категорий населения. Это разные программы от нашего Правительства, а еще от международных организаций. В частности, в ООН анонсировали выплаты миллионам наших граждан. К ООН присоединились другие организации, такие как ЮНИСЕФ и Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Миссия Международного комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины.





Чтобы получить помощь, нужно сформировать онлайн заявку

На помощь претендует несколько категорий населения:

переселенцы, которые пока не имеют возможности вернуться домой;

лица, проживающие на временно оккупированных территориях;

лица, живущие в зоне активных боевых действий.

Подача заявки происходит через платформу єПомощь, и включает несколько этапов:

Зайдите на платформу єПомощь и выберите пункт “Выплаты от международных организаций” и в дальнейшем просто выбирайте правильный ответ из всех предложенных. Выберите свой социальный статус. Введите личные данные, включая серию и номер паспорта. Введите адрес регистрации (последняя регистрация). Далее введите адрес своего фактического местожительства с почтовым индексом.

Напоследок необходимо указать номер счета в формате IBAN. Далее заявка отправится на проработку и как только все ваши данные будут проверены, деньги поступят на счет. Размер помощи от всех организаций разный, но в среднем это 2000-3000 гривен. Заметим, что на выплаты в большинстве своем не претендуют лица, которые раньше были внутренними переселенцами, но уже вернулись домой и там относительно безопасно. Исключения граждане, дома которых разрушены или сильно повреждены.