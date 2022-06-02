Українці можуть отримати виплату від кількох міжнародних організацій: інструкція для подачі онлайн-заявки
Від початку війни в Україні з’явилося чимало видів соціальної допомоги спрямованої на підтримку найбільш постраждалих категорій населення. Це різноманітні програми від нашого Уряду, а ще від міжнародних організацій. Зокрема, в ООН анонсували виплати для мільйонів наших громадян. До ООН приєдналися й інші організації, такі як ЮНІСЕФ і Міжнародна організація з міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. А також Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України.
Щоб отримати допомогу треба сформувати онлайн заявку
На допомогу претендує кілька категорій населення:
- Переселенці, які поки не мають можливості повернутися додому.
- Особи, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях.
- Особи, які живуть в зоні активних бойових дій.
Подача заявки відбувається через платформу єДопомога, та включає кілька етапів:
- Зайдіть на платформу єДопомога і виберіть пункт “Виплати від міжнародних організацій” і надалі просто вибирайте правильну відповідь із усіх запропонованих.
- Виберіть свій соціальний статус.
- Введіть свої особисті дані, включно з серією та номером паспорта.
- Введіть адресу свої реєстрації (остання реєстрація).
- Далі введіть адрес свого фактичного місця проживання з поштовим індексом.
Наостанок потрібно вказати номер рахунку в форматі IBAN. Далі заявка відправиться на опрацювання і як тільки всі ваші дані будуть перевірені, гроші поступлять на рахунок. Розмір допомоги від усіх організацій різний, але в середньому це 2000-3000 гривень. Зауважимо, що на виплати здебільшого не претендують особи, які раніше були внутрішніми переселенцями, але вже повернулися додому і там відносно безпечно. Виключення громадяни, домівки яких зруйновані, або сильно пошкоджені.