Українці можуть отримати виплату від кількох міжнародних організацій: інструкція для подачі онлайн-заявки

Від початку війни в Україні з’явилося чимало видів соціальної допомоги спрямованої на підтримку найбільш постраждалих категорій населення. Це різноманітні програми від нашого Уряду, а ще від міжнародних організацій. Зокрема, в ООН анонсували виплати для мільйонів наших громадян. До ООН приєдналися й інші організації, такі як ЮНІСЕФ і Міжнародна організація з міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. А також Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України.





Щоб отримати допомогу треба сформувати онлайн заявку

На допомогу претендує кілька категорій населення:

Переселенці, які поки не мають можливості повернутися додому. Особи, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях. Особи, які живуть в зоні активних бойових дій.

Подача заявки відбувається через платформу єДопомога, та включає кілька етапів:

Зайдіть на платформу єДопомога і виберіть пункт “Виплати від міжнародних організацій” і надалі просто вибирайте правильну відповідь із усіх запропонованих. Виберіть свій соціальний статус. Введіть свої особисті дані, включно з серією та номером паспорта. Введіть адресу свої реєстрації (остання реєстрація). Далі введіть адрес свого фактичного місця проживання з поштовим індексом.

Наостанок потрібно вказати номер рахунку в форматі IBAN. Далі заявка відправиться на опрацювання і як тільки всі ваші дані будуть перевірені, гроші поступлять на рахунок. Розмір допомоги від усіх організацій різний, але в середньому це 2000-3000 гривень. Зауважимо, що на виплати здебільшого не претендують особи, які раніше були внутрішніми переселенцями, але вже повернулися додому і там відносно безпечно. Виключення громадяни, домівки яких зруйновані, або сильно пошкоджені.