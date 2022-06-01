Изменения в пенсионном законодательстве: кто сможет досрочно получить выплаты от государства

Недавно принятые изменения к закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предоставили право родителям тяжелобольных детей получать пенсию. Более того, новой категории пенсионеров позволили уходить на заслуженный отдых раньше. Детали нововведений на днях появились на официальной Facebook-странице Пенсионного фонда.





Указанные изменения к пенсионному законодательству были приняты 15 февраля текущего года. Согласно им выплаты от государства теперь могут получать:

отец/мать ребенка с тяжелой или редкой болезнью (без установленной инвалидности), которые воспитывали его до 6-ти лет;

мать тяжелобольного ребенка после достижения 50-ти лет и при наличии более 15 лет страхового стажа;

отец ребенка с диагностированной тяжелой болезнью, который воспитывал его до 6 лет, после достижения им 55 лет и наличия стажа более 20 лет.

Подробное описание термина «тяжелобольной ребенок без установленной инвалидности» можно найти в статье 1 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для того чтобы оформить себе пенсию, родителям детей с соответствующим диагнозом нужно подать в ПФУ заявление на досрочное назначение пенсии. К нему приобщается также справка из медучреждения о болезни ребенка, которая была диагностирована до достижения им 6-летнего возраста.

Напомним, что на 25 мая Пенсионный фонд Украины перечислил средства на выплату пенсий за май в полном объеме. В этот раз на пенсии украинцам государство выделило 48,7 млрд. грн., то есть на 200 млн. грн больше, чем в апреле. Часть указанной суммы, а именно 38,1 млрд. грн., ПФУ перечислил уполномоченным банкам. Остальные 10,6 млрд. грн для осуществления выплат получила «Укрпочта».

Финансовые учреждения сразу же перечислили средства всем своим клиентам, тем временем «Укрпочта» не смогла всрок провести выплаты около 15% пенсионеров. Средства не смогли доставить преимущественно тем пожилым гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях.