З 1 червня Польща змінює ряд правил для переселенців з України

Польща одна з тих, хто відчутно допомагає українцям в світлі останніх подій. Сусідня держава прийняла найбільше біженців, та забезпечила їх гарними умовами, тимчасовим житлом і соціальною допомогою.





Переселенці з України, які зареєструвалися у Польщі, мають багато пільг, однак дещо з 1 червня буде скасовано. Мова про безкоштовний проїзд в громадському транспорті, а зокрема поїздами. Раніше, українці, могли придбати безкоштовний квиток на поїзд у будь-який польський регіон. Тепер перелік міст — обмежено.

Безкоштовний проїзд доступний лише на сході країни

З 1 червня, безкоштовний проїзд можливий лише в деяких містах на сході Польщі, а зокрема:

Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешув;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

“Також безкоштовні квитки до цих міст можна придбати за адресою в касі на будь-якій станції Польщі або у кондуктора в потязі”, — додають в Інтерсіті. Ну і не варто забувати, що пільга стосується лише жінок і дітей, або чоловіків, яким не виповнилося 18 років, або вже виповнилося 60 років.

Деяким українцям доведеться повернути допомогу отриману у Польщі

Днями стало відомо, що понад 700 українців вже встигли приїхати в Україну і будучи вдома ще отримали щомісячну допомогу від Польщі. Гроші були перераховані на рахунок, коли особа вже перебувала на території України, і польські служби зафіксували цей факт. Тепер, якщо особа не повернеться до Польщі протягом 30 днів, то вона не лише втратить всі пільги, а й змушена буде з відсотками повернути останній отриманий платіж.

Серйозний моніторинг стосовно допомоги біженцям з України запровадила й Чехія. Там зазначають, що тепер гроші отримуватимуть лише ті, хто не отримує безкоштовного житла і гуманітарної допомоги. А також ті, хто дійсно проживає в Чехії. Про зміну країни проживання, особа має повідомляти протягом трьох днів після переїзду.