Когда закончится война: известные астрологи пришли к единственному выводу

О том, когда закончится война, а главное с каким результатом, говорит уже не один астролог, экстрасен, таролог или другие специалисты подобных наук. Мы решили собрать прогнозы самых известных астрологов и посмотреть, есть ли между ними что-нибудь общее. Оказывается, что есть. Дмитрий Уранус, Анжела Перл и Наталья Нестеренко говорят очень схожие вещи.





Астрологи считают, что война затянется

Все трое уверены – за победу еще придется сразиться. Как минимум до зимы война затянется, однако начиная с августа это будет больше, чем зачистка украинских территорий от захватчиков.

Самые тяжелые месяцы это май-июнь и июль. Май уже почти прошел и он был действительно тяжелым, с кровопролитными боями на Востоке, которые продолжаются и сегодня. В июне все трое видят важные изменения, подписание важных документов, поставки оружия – все это существенно изменит правила игры. Возможно, именно в июне-июле наступит переломный период в войне в пользу Вооруженных Сил Украины.

Оккупированные территории удастся освободить

Применительно к оккупированным территориям, а это уже не только Крым и Донбасс, но и Херсонская и частично Запорожская области, астрологи уверены, что они будут освобождены осенью. Правда, возникает немало сомнений на счет Крыма. Боев на этой территории астрологи не видят, и то, что Крым в этом году удастся вернуть, тоже.

Лето кажется тяжелым для каждого украинского города. Астрологи говорят, что над многими регионами проходит линия Марса, что означает разрушение и смерть. Ранее один из вышеупомянутых астрологов отметил, что значительные разрушения затронут три города на западе страны, а именно Луцк, Львов и Ужгород. Но больше всего пострадает Восток и Юг. Что касается повторного нападения на Киев, то астрологи затрудняются дать однозначный ответ, лишь говорят, что в июле видят новую волну агрессии со стороны противника.