Коли закінчиться війна: відомі астрологи дійшли до єдиного висновку

Про те, коли закінчиться війна, а головне з яким результатом, говорить вже не один астролог, екстрасен, таролог, чи інші спеціалісти подібних наук. Ми вирішили зібрати прогнози найвідоміших астрологів і подивитися, чи є між ними щось спільне. Виявляється, що є. Дмитро Уранус, Анжела Перл і Наталя Нестеренко говорять дуже схожі речі.





Астрологи вважають, що війна затягнеться

Всі троє впевнені — за перемогу ще доведеться поборотися. Як мінімум до зими війна затягнеться, однак починаючи з серпня це буде більше як зачистка українських територій від загарбників.

Найважчі місяці це травень-червень та липень. Травень вже майже минув і він був дійсно важким, з кровопролитними боями на Сході, які тривають і сьогодні. В червні всі троє бачать важливі зміни, підписання важливих документів, постачання зброї — все це суттєво змінить правила гри. Можливо саме в червні-липні настане переломний період у війні на користь Збройних Сил України.

Окуповані території вдасться звільнити

Стосовно окупованих територій, а це вже не лише Крим і Донбас, а й Херсонська і частково Запорізька області, астрологи впевнені, що вони будуть звільнені восени. Щоправда виникає чимало сумнівів на рахунок Криму. Боїв на цій території астрологи не бачать, і те, що Крим цьогоріч вдасться повернути — теж.

Літо видасться важким для кожного українського міста. Астрологи кажуть, що над багатьма регіонами проходить лінія Марсу, що означає руйнування та смерть. Раніше один з вищезгаданих астрологів зауважив, що значні руйнування торкнуться трьох міст на заході країни, а саме Луцька, Львова та Ужгорода. Але найбільше постраждає Схід та Південь. Стосовно повторного нападу на Київ, то астрологи не можуть дати однозначну відповідь, лише кажуть, що в липні бачать нову хвилю агресії з боку противника.