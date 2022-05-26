ПФУ сообщил о новом порядке начисления пенсий: что следует знать?

С начала 30 апреля 2022 изменен порядок расчета суммы доплаты в минимальный страховой взнос. Речь о причислении в страховой стаж неполного рабочего месяца, как полного. Например, лицо обратилось в орган Пенсионного фонда Украины с заявлением об осуществлении доплаты в минимальный страховой взнос в июне 2022 года за неполные месяцы работы в январе 2010 года и в январе 2016 года. Теперь учитывается минимальная заработная плата по состоянию на конкретный период времени.





Алгоритм расчета довольно прост

В январе 2010 минимальная заработная плата составила 869,00 грн. Лицу начислена заработная плата в сумме 700,00 грн, с которой уплачены страховые взносы на сумму 246,40 грн (700,00 * 33,2 % + 700,00 * 2 %). В январе 2016 года при минимальной заработной плате 1378,00 грн. лицу была начислена заработная плата в сумме 1200,00 грн. С нее уплачен единый взнос на сумму 264,00 грн (1200,00 *22 %).

Минимальная заработная плата в июне 2022 года (на дату доплаты) составит 6500,00 грн, минимальный страховой взнос – 1430,00 грн (6500,00 * 22 %).

С учетом изменений сумма доплаты за январь 2010 года – 1183,60 грн (1430,00 – 246,40), за январь 2016 года – 1166,00 грн (1430,00 – 264,00).

Украинцы получили возможность выходить на пенсию раньше

Также, среди обновлений, возможность выходить на пенсию раньше времени, а именно на год-полтора раньше. Это касается всех лиц, имеющих необходимый страховой стаж, и до пенсионного возраста им осталось не более 1,5 лет. Выйти на пенсию заранее можно, если такое лицо лишилось работы по причине сокращения или прекращения деятельности предприятия. Сейчас, во время войны, таких людей значительно увеличилось. Им советуют становиться на учет в центры занятости и затем обращаться в Пенсионный Фонд со специальным заявлением, которое можно заполнить уже на месте.