ПФУ повідомив про новий порядок нарахування пенсій: що варто знати?

Від початку 30 квітня 2022 року змінено порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску. Мова про зарахування до страхового стажу неповного робочого місяця, як повного. Наприклад, особа звернулась до органу Пенсійного фонду України з заявою про здійснення доплати до мінімального страхового внеску у червні 2022 року за неповні місяці роботи у січні 2010 року та у січні 2016 року. Тепер враховуватиметься мінімальна заробітна плата станом на конкретний період часу.





Алгоритм розрахунку доволі простий

В січні 2010 року мінімальна заробітна плата становила 869,00 грн. Особі нарахована заробітна плата у сумі 700,00 грн, з якої сплачено страхові внески у сумі 246,40 грн (700,00 * 33,2 % + 700,00 * 2 %). В січні 2016 року при мінімальній заробітній платі 1378,00 грн особі було нараховано заробітну плату у сумі 1200,00 грн. З неї сплачено єдиний внесок у сумі 264,00 грн (1200,00 *22 %).

Мінімальна заробітна плата у червні 2022 року (на дату здійснення доплати) становитиме 6500,00 грн, мінімальний страховий внесок – 1430,00 грн (6500,00 * 22 %).

З урахуванням змін сума доплати за січень 2010 року – 1183,60 грн (1430,00 – 246,40), за січень 2016 року – 1166,00 грн (1430,00 — 264,00).

Українці отримали можливість виходити на пенсію раніше

Також, серед оновлень, можливість виходити на пенсію завчасно, а саме на рік-півтора раніше. Це стосується всіх осіб, які мають необхідний страховий стаж, і до пенсійного віку їм залишилося не більше ніж 1,5 роки. Вийти на пенсію завчасно можна, якщо така особа позбулася роботи по причині скорочення, або припинення діяльності підприємства. Зараз, під час війни, таких осіб суттєво побільшало. Їм радять ставати на облік у центри зайнятості і потім звертатися у Пенсійний Фонд зі спеціальною заявою, яку можна заповнити вже на місці.