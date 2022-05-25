В Украине появилась услуга доставки горючего на дом: как это работает?

За последние несколько недель наверняка не осталось водителя, который бы не простоял несколько часов в очереди на заправке. Дефицит горючего разошёлся не на шутку. Мало того, что цены безумные, да еще и бензина, а тем более дизеля почти никогда нет в наличии.





Как только топливо появляется, у заправки автоматически вырисовывается многокилометровая очередь. В связи с этим, изобретательные украинцы начали организовывать разнообразные “бизнес” идеи. Следовательно, на онлайн досках объявлений уже есть те, кто готов за 500 гривен постоять за вас в очереди. Есть и те, кто специально стоит в очереди, а подъезжая к колонке продает свое место за 500-1000 грн. Заработала уже и доставка горючего прямо домой.

Заказывают доставку довольно часто

Своими наблюдениями на этот счет поделилось несколько сайтов, где можно найти те или иные услуги. В частности, за апрель и май количество подобных заказов (на доставку бензина) выросло на 900% по сравнению с предыдущими месяцами. Более того, до войны такая услуга почти не имела популярности. Курьеру нужно заплатить примерно 250 гривен и он привезет дизель или бензин в канистре по нужному адресу. Говорят, что украинцы чаще всего заказывают 20 литров горючего. Реже 50 литров, но бывает еще и по 70-100 литров.

Дефицит еще будет продолжаться, но ситуацию пытаются стабилизировать

Между тем, Правительство объясняет, что бензин и дизель закуплены в нормальном объеме. Хватит всем, проблема лишь во своевременном привозе топлива к заправкам. Банально нет достаточного количества бензовозов и цистерн, не в совершенстве отлаженная логистика, ведь каналы поставок кардинально изменились после нападения России. Ранее горючее закупали у России и Беларуси, а теперь импортеры это исключительно европейские страны. Также, это одна из главных причин, почему топливо так выросло в цене.