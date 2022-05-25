В Україні з’явилася послуга доставки пального додому: як це працює?

За останні кілька тижнів напевно не залишилося водія, який не простояв би кілька годин у черзі на заправці. Дефіцит пального розійшовся не на жарт. Мало того, що ціни шалені, так ще й бензину, а тим паче дизелю майже ніколи немає в наявності.





Як тільки ж паливо з’являється, коло заправки автоматично вимальовується багатокілометрова черга. У зв’язку з цим, винахідливі українці почали організовувати різноманітні “бізнес” ідеї. Відтак, на онлайн дошках оголошень, вже є ті, хто готовий за 500 гривень постояти за вас в черзі. Є й ті, хто спеціально стоїть у черзі, а під’їжджаючи до колонки, продає своє місце за 500-1000 грн. Запрацювала вже й доставка пального прямо додому.

Замовляють доставку досить часто

Своїми спостереженнями на цей рахунок поділилося кілька сайтів, де можна знайти ті чи інші послуги. Зокрема, за квітень і травень кількість подібних замовлень (на доставку бензину), зросла на 900% порівняно з попередніми місяцями. Ба більше, до війни, така послуга майже не мала популярності. Кур’єру потрібно заплатити приблизно 250 гривень і він привезе дизель або бензин в каністрі за потрібною адресою. Кажуть, що українці найчастіше замовляють 20 літрів пального. Рідше 50 літрів, але буває що й по 70-100 літрів.

Дефіцит ще трохи триватиме, але ситуацію намагаються стабілізувати

Тим часом Уряд пояснює, що бензин і дизель закуплені у нормальному обсязі. Вистачити має всім, проблема лише у вчасному привезенні палива до заправок. Банально немає достатньої кількості бензовозів та цистерн, не досконало налагоджена логістика, адже канали постачання кардинально змінилися після нападу Росії. Раніше пальне закуповували в Росії і Білорусі, а тепер імпортери це виключно європейські країни. Зрештою, це й одна з найголовніших причин, чому паливо так зросло в ціні.