Тысячи украинцев не могут получить свои пенсии: что говорят людям?

С начала войны миллионы людей вынуждены были бежать из своих домов. Среди них немало и пенсионеров. Некоторые уехали за границу, другие осели в более безопасных украинских регионах. Третьи и вовсе продолжают жить под регулярными обстрелами или во временной оккупации. Первые и третьи столкнулись с проблемой получения пенсий. Речь идет о тех лицах, которые не имеют банковских счетов и получают выплаты на отделении Укрпочты.





В Правительстве рассказали, сколько времени могут храниться деньги, и чем грозит лицу его не появление в Пенсионном Фонде в течение шести месяцев или даже года.

Деньги никуда не денутся, но есть несколько нюансов

Есть закон, предусматривающий прекращение начисления пенсии, если лицо не получает его в течение шести месяцев. Правда, это в каждом индивидуальном случае рассматривает Пенсионный Фонд и в большинстве ситуаций, деньги продолжают начислять. Говорят, даже если гражданин не обращался за пенсией в течение одного года, но не больше трех, то он все равно может прийти в любое отделение Пенсионного Фонда, написать заявление и получить все свои деньги. Причем накопившуюся за год сумму выплатят сразу, а все остальные деньги будут приходить месячным платежом. То есть все украинцы, выехавшие за границу, могут не волноваться за сохранность своих выплат.

Те, кто в оккупации, могут со временем забрать деньги в отделениях Ощадбанка

Для тех, кто не имеет доступа к Укрпочте, сделали возможность получать деньги в Ощадбанке. Как только человек переберется в более безопасное место и доберется до работающего отделения, сразу сможет забрать всю накопившуюся пенсию. Для этого следует предъявить паспорт и идентификационный код.