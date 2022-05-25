Євро і долар можуть подорожчати удвічі: експерти попередили українців

Фіксація курсу врятувала національну валюту від дестабілізації в перші місяці війни. Однак подальше застосування жорстких валютних обмежень може призвести до значного завищення справжнього курсу. А це своєю чергою запустить процес девальвації гривні за сценарієм 2014-2015 років.





Такої думки притримуються спеціалісти Економічної експертної платформи. Вони вважають, що процедуру повернення до плаваючого курсу потрібно розпочати вже зараз. Та оскільки в Україні все же зберігається подвійний курс, варто встановити режим, який зробить перехід на вільне курсоутворення максимально плавним та безпечним.

Необхідно вжити таких заходів:

дозволити продаж експортерам частину валютного виторгу за комерційним курсом, поступово збільшуючи цю частку;

дозволити імпортерам купувати валюту за комерційним курсом для будь-якого імпорту, а в подальшому зменшувати долю «критичного імпорту» до товарів і послуг гуманітарного та військового призначення, імпорт яких здійснюється з некомерційною метою;

залишити українцям можливість знімати готівку за розраховуватися картками вітчизняних банків за курсом Нацбанку (+10%) на суму до 50 тисяч гривень в місяць. Після перевищення цього ліміту дозволити фінустановам застосовувати комерційний курс без будь-яких обмежень на суму;

у найшвидші терміни повернутися до звичайного режиму функціонування податку на додану вартість (ПДВ), тобто із його сплатою в процесі імпорту, що своєю чергою зменшить попит на іноземну валюту.

Аналітики наголосили, що подвійний курс валют є вкрай небезпечним, оскільки спотворює ситуацію на ринках та призводить до численних зловживань. В таких умовах найбільше страждають українці, які отримують зарплатню у іноземній валюті, наприклад маркетологи чи програмісти.

До слова, об’єднання IT Ukraine нещодавно звернулося до правління Національного банку з проханням змінити режим валютного курсу. Вони попрохали регулятора створити такі умови, які не будуть суперечити інтересам працівників експортних галузей.