Тисячі українців не можуть отримати свої пенсії: що кажуть людям?

Від початку війни мільйони людей змушені були тікати зі своїх домівок. Серед них чимало й пенсіонерів. Деякі виїхали закордон, інші осіли в більш безпечних українських регіонах. Треті й зовсім продовжують жити під регулярними обстрілами, або в тимчасовій окупації. Перші і треті стикнулися з проблемою отримання пенсій.





Мова про тих осіб, які не мають банківських рахунків і отримують виплати на відділенні Укрпошти. В Уряді розповіли, скільки часу можуть зберігатися гроші, та чим загрожує особі її не поява у Пенсійному Фонді протягом шести місяців, чи навіть року.

Гроші нікуди не подінуться, але є кілька нюансів

Є закон, який передбачає припинення нарахування пенсії, якщо особа не отримує її протягом шести місяців. Щоправда це в кожному індивідуальному випадку розглядає Пенсійний Фонд і в більшості ситуацій, гроші таки продовжують нараховувати. Кажуть, що навіть якщо громадянин не звертався за пенсією протягом одного року, але не більше трьох, то він все одно може прийти у будь-яке відділення Пенсійного Фонду, написати заяву і отримати всі свої гроші. Причому суму, яка накопичилась за рік, виплатять зразу, а всі решта гроші приходитимуть місячним платежем. Тобто всі українці, які виїхали закордон можуть не хвилюватися за збереженість своїх виплат.

Ті хто в окупації, можуть з часом забрати гроші у відділеннях Ощадбанку

Для тих, хто немає доступу до Укрпошти, зробили можливість отримувати гроші в Ощадбанку. Як тільки особа перебереться у більш безпечне місце та дістанеться до працюючого відділення, одразу ж зможе забрати всю пенсію, яка накопичилась. Для цього слід пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.