Мобилизацию продолжили: кому будут вручать повестки в ближайшее время?

На днях народные депутаты Украины поддержали законопроект о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. До 23 августа украинцам будут вручать повестки.





Согласно закону “О мобилизации граждан” призыв происходит в течение четырех так называемых волн. Стало известно, что в Украине уже успешно призвали военнообязанных, подлежащих под первую и вторую волны. В некоторых областях, в основном западных, уже началась третья волна мобилизации. Кто под нее подлежит и кому ждать повестку в ближайшее время, рассказываем.

В настоящее время армия укомплектована, поэтому мобилизуют только офицеров

В настоящее время под призыв подлежат первая и вторая волна, а также частично третья волна мобилизации, которая касается окончивших военную кафедру в университете. Речь о лицах, имеющих звание офицера. Как только резервы снова нужно будет пополнять, будут призывать сержантов и возможно солдат. Сейчас приоритет набрать людей, которые имеют релевантный опыт, то есть служили по контракту, участвовали в АТО или уже прошли соответствующее обучение.

Четвертая волна должна наступить еще не скоро

Больше всего волнуются те, кто подпадает под последнюю волну мобилизации. Четвертая волна — это обычные граждане, не имеющие опыта, но подходящие по возрасту и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Но как заявляют в Правительстве, о финальном этапе речь еще не идет. Среди этих граждан тоже есть те, кто в первую очередь будет призван. Будут смотреть, кто человек по профессии и сначала будут выбирать специальности, которые нужны на фронте. Есть и большой перечень тех категорий, которых призывать не будут. Это многодетные родители, опекуны, те кто воспитывает детей с инвалидностью, некоторые работники критической инфраструктуры и другие.