Мобілізацію продовжили: кому вручатимуть повістки найближчим часом?

Днями народні депутати України підтримали законопроєкт про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. До 23 серпня українцям вручатимуть повістки.





Згідно з законом “Про мобілізацію громадян” призов відбувається протягом чотирьох так званих хвиль. Стало відомо, що в Україні вже успішно призвали військовозобов’язаних, які підлягають під першу та другу хвилі. В деяких областях, переважно західних, вже розпочалася третя хвиля мобілізації. Хто під неї підлягає і кому чекати повістку найближчим часом, розповідаємо.

Наразі армія укомплектована, тому мобілізовують лише офіцерів

Наразі, під призов підлягають перша та друга хвиля, а також частково третя хвиля мобілізації, яка стосується тих, хто закінчив військову кафедру в університеті. Мова про осіб, які мають звання офіцера. Як тільки резерви знову потрібно буде поповнювати, то призиватимуть сержантів і можливо солдатів. Зараз пріоритет набрати людей, які мають релевантний досвід, тобто служили по контракту, брали участь в АТО, чи вже пройшли відповідне навчання.

Четверта хвиля п овинна наступити ще не скоро

Найбільше хвилюються ті, хто підпадає під останню хвилю мобілізації. Четверта хвиля — це звичайні громадяни, які не мають жодного досвіду, але підходять за віком та не мають протипоказань по стану здоров’я. Та як заявляють в Уряді, про фінальний етап мова ще й близько не йде. Серед цих громадян теж є ті, хто першочергово буде призваний. Дивитимуться, хто особа за професією і спочатку обиратимуть спеціальності, які потрібні на фронті. Є й чималий перелік тих категорій, яких призивати не будуть. Це багатодітні батьки, опікуни, ті хто мають на утриманні дітей з інвалідністю, деякі працівники критичної інфраструктури та інші.