ПриватБанк на 180 дней блокирует карты с собственными средствами клиентов: причин несколько

Очередной скандал разразился в комментариях на сайте Минфина, где украинец обвинил ПриватБанк в ужасном обслуживании. “Это худший банк в Украине, даже не думайте хранить там деньги”, – обратился возмущенный мужчина к другим пользователям. Оказывается банк без четких объяснений заблокировал его карточку, на которой были только собственные средства, сроком на 180 дней. Что будет после и почему мужчина не может пользоваться своими деньгами, банк не объяснил. В учреждении сослались только на то, что были обнаружены подозрительные действия со стороны клиента.





За что ПриватБанк блокирует счета?

В Украине есть несколько законов, на которые опираются в своей работе все банки. И вот согласно действующему законодательству есть несколько ситуаций, когда банк без предупреждения может закрыть счет и заморозить все имеющиеся на нем средства. Среди самых популярных причин:

Слишком велика сумма перевода без объяснения, что это за платеж. Сейчас условия более строгие, и если раньше платежи размером более 50 000 вызывали вопросы, то сейчас банк может заинтересоваться и транзакцией в размере 10 000 грн. Частые манипуляции с переводами. Идентичная ситуация, если человек получает в день по 5-10 переводов (неважно какого размера). Это часто называют “дроблением” и это вызывает подозрение, что лицо занимается теневым бизнесом и избегает уплаты налогов. Операции с участием публичных лиц тоже могут спровоцировать блок счета. Долги. Иногда счет могут заблокировать, если у лица есть долги за коммунальные платежи, долги по алиментам, невыплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, непогашенные кредиты и т.д.

Правда, последний пункт должен сопровождаться решением суда. А если четкой причины, почему счет заблокирован, клиенту не предоставили, вероятно дело в каком-либо из других вышеупомянутых пунктов.