ПриватБанк на 180 днів блокує картки з власними коштами клієнтів: причин декілька

Черговий скандал з’явився в коментарях на сайті Мінфіну, де українець звинуватив ПриватБанк в жахливому обслуговування. “Це найгірший банк в Україні, навіть не думайте зберігати там гроші”, – звернувся обурений чоловік до інших користувачів. Виявляється банк без чітких пояснень заблокував його картку на якій були лише власні кошти, терміном на 180 днів. Що буде після, і чому чоловік не може користуватися своїми грішми, банк не пояснив. В установі послалися лише на те, що було виявлено підозрілі дії з боку клієнта.





За що ПриватБанк блокує рахунки?

В Україні є кілька законів, на які опираються в своїй роботі всі банки. І от згідно чинного законодавства є кілька ситуацій, коли банк без попередження може закрити рахунок і заморозити всі кошти, які на ньому є. Серед найпопулярніших причин:

Надто велика сума переказу без пояснення, що це за платіж. Зараз умови суворіші, і якщо раніше платежі розміром понад 50 000 викликали запитання, то зараз банк може зацікавитися й транзакцією у розмірі 10 000 грн. Часті маніпуляції з переказами. Ідентична ситуація, якщо особа отримує в день по 5-10 переказів (неважливо якого розміру). Це часто називають “дробленням” і це викликає підозру, що особа займається тіньовим бізнесом і уникає сплати податків. Операції з участю публічних осіб теж можуть спровокувати блок рахунку. Борги. Інколи рахунок можуть заблокувати, якщо особа має борги за комунальні платежі, борги за аліментами, невиплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху, непогашені кредити тощо.

Щоправда, останній пункт повинен супроводжуватися рішенням суду. А якщо чітку причину, чому рахунок заблоковано, клієнту не надали, ймовірно справа в якомусь із інших вищезазначених пунктів.