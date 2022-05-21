НБУ установил новые лимиты на снятие денег в меньшую сторону

В первые месяцы войны украинцы вообще не могли воспользоваться своими валютными счетами. Все валютные сделки были заблокированы, покупать или снимать валюту не разрешалось. Впоследствии НБУ частично ослабил эти запреты, и те украинцы, которые выехали за границу, могли снимать доллары или евро в эквиваленте до 100 000 гривен. Но на днях появилась информация, что этот лимит существенно снизили, в целях остановить непроизводительный отток капитала.





Теперь можно снять максимум 50000 гривен

Лимит снижен вдвое, но как говорится в Национальном Банке Украины это правило временное. Цель нововведения – предупредить спекуляции по обходу валютных ограничений. Это требование кстати не касается покупок за границей. Если у вас есть валютный счет открытый в украинском банке и вы хотите за границей что-то купить рассчитавшись картой, то можете делать это практически без ограничений. Сколько времени будет действовать новый лимит, пока неизвестно.

Курс валют больше не сдерживают

К теме, 21 мая НБУ решил отпустить курс валют и разрешить банкам продавать доллар по цене, которую они сами установят. Буквально за один день доллар в обменниках вырос до 40 гривен за единицу, евро еще дороже. Эксперты говорят, что на этой отметке доллар должен остановиться, ведь в страну поступает много помощи от других стран потому дефицита валюты возникнуть не должно. Ну, по крайней мере, следующие несколько месяцев. Власти, мол, такая девальвация на руку, ведь помощь от других стран можно будет конвертировать в значительно большее количество гривен, чем буквально неделю назад. Простому же населению эта новость ничего хорошего не предвещает. Цены будут расти и дальше, особенно импортные товары, которые напрямую привязаны к доллару.