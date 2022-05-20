Сердце будет разбито: для трех знаков Зодиака 2022 станет годом любовных потерь

2022 год для нескольких знаков Зодиака станет настоящим эмоциональным потрясением. Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которым следует запастись терпением, и подготовить себя к незаурядным испытаниям. Утрата второй половинки всегда переживается болезненно, поэтому не исключением станет и начало затяжной депрессии. Кому подготовлены тяжелые испытания и можно ли их избежать? Рассказываем.





Овен

Овны уже совсем скоро заметят, что в отношениях с любимым человеком что-то идет не так. Нет искры, исчезло желание, партнер удалился и постоянно мрачен. Подумайте, не слишком ли много в последнее время вы работаете. Не поменялись ли ваши приоритеты в пользу карьеры. Возможно, любимому человеку банально не хватает вашего внимания. Если да, тогда есть шанс все изменить.

Козорог

Астрологи видят период одиночества, слез и отчаяния. Многие Козороги рискуют потерять свою половинку. У некоторых это случится под гнетом обстоятельств, другие потеряют отношения по собственной неосторожности. Не стоит ставить хобби, интересы и друзей на первое место, а любимого человека на второе. Также Козорогам не следует слишком увлекаться работой, а если уж и сделали это, то не требуйте такого же стремительного карьерного роста от своей половинки.

Весы

Весы единственные из этой тройки, которые столкнутся с изменой. Это будет очень больно, но и винить себя не стоит. Единственное, что попробуйте в себе изменить – это неумение идти на компромиссы. Вы так и не научились это делать, а так построить здоровые и крепкие отношения не удастся. Год будет тяжелым, вы еще не скоро будете готовы к новым отношениям. Главное не ставьте крест на своем будущем и не впадайте в депрессию. Все проходит и это тоже пройдет.