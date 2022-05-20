Серце буде розбите: для трьох знаків Зодіаку 2022 стане роком любовних втрат

2022 рік для кількох знаків Зодіаку стане справжнім емоційним потрясінням. Астрологи назвали трьох представників зодіакального кругу, яким варто запастися терпінням, та підготувати себе до неабияких випробовувань. Втрата другої половинки завжди переживається болюче, тому не виключенням стане й початок затяжної депресії. Кому підготовлені важкі випробовування і чи можна їх якось уникнути? Розповідаємо.





Овен

Овни вже зовсім скоро помітять, що у стосунках з коханою людиною, щось йде не так. Немає іскри, зникло бажання, партнер віддалився і постійно похмурий. Подумайте, чи не надто багато останнім часом ви працюєте. Чи не помінялися ваші пріоритети на користь кар’єри. Можливо коханій людині банально не вистачає вашої уваги. Якщо так, тоді ще є шанс все змінити.

Козоріг

Астрологи бачать період самотності, сліз та відчаю. Багато Козорогів ризикують втратити свою половинку. В декого це трапиться під гнітом обставин, інші втратять стосунки через власну необережність. Не варто ставити хобі, інтереси та друзів на перше місце, а кохану людину на друге. Також, Козорогам не слід надто захоплюватися роботою, а якщо вже й зробили це, то не вимагайте такого ж стрімкого кар’єрного росту від своєї половинки.

Терези

Терези єдині з цієї трійки, які зіштовхнуться з зрадою. Це буде дуже боляче, але й винити себе не варто. Єдине, що спробуйте в собі змінити — це невміння йти на компроміси. Ви так і не навчились цього робити, а так побудувати здорові та міцні стосунки не вдасться. Рік буде доволі важким, ви ще не скоро будете готові до нових стосунків. Головне не ставте хрест на своєму майбутньому та не впадайте в депресію. Все минає і це теж пройде.