Apple готує складний iPhone з дисплеєм E Ink

На вечірку гнучких смартфонів Apple серйозно спізнюється. Наприклад, Samsung влітку випустить вже четверте покоління Galaxy Z Fold та Z Flip, тоді як купертинівці нічого не можуть запропонувати на противагу. Але це зовсім не означає, що компанія не займається розробкою такого гаджета.

За інформацією від аналітика Мін-Чі Куо, Apple проводить закриті тести складних смартфонів. І є інсайд, що компанія активно вивчає прототип із кольоровим E-Ink-дисплеєм. Такий екран використовується із зовнішнього боку корпусу.

Завдяки своїй енергоефективності кольоровий дисплей на базі електронного чорнила (EPD), на думку Apple, може з нового боку розкрити потенціал складних пристроїв, яким потрібен допоміжний дисплей менших розмірів. Тут варто відзначити, що конкуренти віддають перевагу OLED-панелям. Такі мають кращу передачу кольору і значно вищу частоту оновлення. Але використання E Ink дозволить сильно покращити автономність смартфона, адже ці дисплеї споживають значно менше енергії.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

