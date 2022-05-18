Apple готує складний iPhone з дисплеєм E Ink

На вечірку гнучких смартфонів Apple серйозно спізнюється. Наприклад, Samsung влітку випустить вже четверте покоління Galaxy Z Fold та Z Flip, тоді як купертинівці нічого не можуть запропонувати на противагу. Але це зовсім не означає, що компанія не займається розробкою такого гаджета.





За інформацією від аналітика Мін-Чі Куо, Apple проводить закриті тести складних смартфонів. І є інсайд, що компанія активно вивчає прототип із кольоровим E-Ink-дисплеєм. Такий екран використовується із зовнішнього боку корпусу.

Завдяки своїй енергоефективності кольоровий дисплей на базі електронного чорнила (EPD), на думку Apple, може з нового боку розкрити потенціал складних пристроїв, яким потрібен допоміжний дисплей менших розмірів. Тут варто відзначити, що конкуренти віддають перевагу OLED-панелям. Такі мають кращу передачу кольору і значно вищу частоту оновлення. Але використання E Ink дозволить сильно покращити автономність смартфона, адже ці дисплеї споживають значно менше енергії.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022

Але ось передбачення про дату виходу складаного iPhone невтішні. Мін-Чі Куо вже заявляв, що гнучкі гаджети від Apple не з’являться раніше 2025 року. Джон Портер із TheVerge зазначає, що хоч Apple і затягує випуск складних смартфонів, вона все одно має козир у рукаві — iPadOS. Нібито, гаджети з операційною системою Android стикаються з різними проблемами з адаптацією додатків під великі екрани, у Apple ж з їхньою підтримкою розробників буде значно краща ситуація. Хоча і тут варто відзначити, що за 3 роки з підтримкою ПЗ в Android ситуація може кардинально зміниться, адже складні смартфони тільки набирають своє коло любителів.