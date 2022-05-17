Врачи рассказали, как отличить здоровую лень от той, что сигнализирует о серьезном заболевании

Каждый человек время от времени сталкивается с леностью. Это вполне нормально, что иногда нам не хочется выполнять свои обязанности, заниматься спортом, банально работать или учиться. Психиатры утверждают, что лень это нормально, ведь это защитная реакция организма, предупреждающая переутомление. Но есть ситуации, когда здоровая лень постепенно превращается в другую, ту, что уже не о нормальности. Сигнализирующую о проблемах со здоровьем, которые следует немедленно решать.





Здоровая лень поддается контролю, а болезненная — нет

Первое и основное отличие здоровой лени и симптома болезни — возможность ее контролировать. Здоровую лень вы можете контролировать и при сильной нужде вы таки возьмете себя в руки и все сделаете. Лень, являющаяся симптомом болезни взять под контроль практически невозможно. Она сильнее вас.



Второе отличие – это периодичность. Здоровая лень наступает время от времени, меняется с периодами активности, а еще часто наступает вечером после рабочего дня или на выходных, когда подсознательно вы расслаблены. Болезненная лень с вами на постоянной основе. Это состояние с которым вы просыпаетесь, проводите день и засыпаете. Это уже должно стать тревожным звоночком, а если вам не под силу выполнить даже банальные дела, такие как привести себя в порядок, или сходить в магазин, то пора к врачу.

Врачи рекомендуют начать с трех важных пунктов

Если вы чувствуете, что с вами что-то не то, и та лень, которая на вас напала, не является нормальной, то обратитесь к специалистам. Для начала нужно проверить щитовидную железу. Если показатели в норме, дальше вам путь к психологу. Он сможет исключить или подтвердить факт наличия депрессии. Ну и если она есть, то вам к психиатру, который сможет назначить соответствующее лечение.