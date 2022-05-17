Гороскоп на 17 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Розташування зодіакальних сузір’їв на небозводі дарує нам веселість, надію, фантазію та романтику. Однак на додаток до цього можлива схильність до роздратування і непостійності.





Азартні ігри та авантюри цього дня не рекомендуються.

Негативні моменти цього дня нейтралізуються чарівністю, почуттям міри, гумором та чесністю. Також необхідна спільна організація справ на гідному рівні із ретельною повторною перевіркою.

Цей день обіцяє нам різні комбінації варіантів, інноваційні схеми та нестандартні варіанти.

17-18 місячна доба.

Місяць у Стрільці .

Двадцять восьмий сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: лабрадор.

Кольори дня: темно-коричневий та чорний. Жовтий та червоний негативні.

Їжа: рекомендується роздільне харчування.

Вдалий день: Овен

Сприятливий день: Водолій

Небезпечний день: Телець, Діва

Несприятливий день: Рак, Риби

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку