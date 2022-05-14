Названы знаки Зодиака, которые в этом году имеют все шансы выиграть в лотерею

Астрологи уверены, по дате рождения и знаку Зодиака под которым родился человек, можно немало рассказать о его судьбе. Об успехах и неудачах, о взлетах и ​​падениях и даже о шансах выиграть в лотерею. Так вот, в 2022 году сразу у пяти представителей зодиакального круга есть шанс сорвать если не джек-пот, то просто солидный приз.





Скорпион

На первом месте – Скорпионы, которым в принципе очень часто везет. Они могут найти солидную купюру, им могут дать гораздо большее сдачи в магазине, чем нужно и так далее. В лотереях эти счастливчики тоже выиграют, а в 2022 году таких шансов будет много.

Водолей

Водолеи не так удачливы, как Скорпионы, но им тоже довольно часто везет. Для того чтобы Водолей мог получить желаемое, ему нужно отвлечься от желаемой цели, сосредоточиться на чем-то другом, не зацикливаться и все сразу же придет само по себе.

Стрелец

Стрельцы неисправимые оптимисты наверное поэтому удача их так любит. Они могут найти на улице 100 гривен, купить за них лотерейный билет и выиграть еще 1000. Стрельцы иногда и сами удивляются тому, как им везет. И дело именно в везении, то есть в ситуациях, где от человека ничего не зависит, а играет роль только случай.

Рыбы

Рыбы совсем не азартные, а еще не любят рисковать, но в этом году астрологи настоятельно рекомендуют попробовать хотя бы раз. Купите лотерейный билет тогда, когда вам подскажет эта интуиция и вот увидите, скорее всего он будет выигрышным. Главное не злоупотребляйте, ведь можете больше проиграть, чем выиграть.

Дева

Девы сами никогда не купят лотерейных билетов, ведь считают, что это пустая трата денег. Но они могут их подарить. Возможно, это будет не лотерейный билет, а что-то другое. Главное не стесняйтесь забрать себе этот выигрыш, он ваш по праву.