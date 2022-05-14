Подписан новый закон, который изменит жизнь пенсионеров

Недавно Президент Украины подписал закон “О внесении изменения в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства”, который уже вступил в силу. По словам народных депутатов, этот закон восстановит справедливость в некоторых ситуациях, связанных с выходом на пенсию. Пенсионерам и лицам, которые скоро выйдут на заслуженный отдых, эти обновления точно понравятся. Речь о преждевременном выходе на пенсию, а также о ежегодной индексации, с которой всегда было полно досадных нюансов.





Теперь выходить на пенсию можно за полтора года до пенсионного возраста

Согласно данному закону, лицо, потерявшее работу за 1-1,5 года до пенсии может не искать другую должность, а выходить на заслуженный отдых. Но речь не об увольнении по собственному желанию, а о сокращении или ликвидации компании. Если у человека есть полный страховой стаж, то ему нечего волноваться. Сразу после увольнения нужно зарегистрироваться в Центре занятости, но если соответствующих вакансий нет, или же лицо не может на них работать по состоянию здоровья, то можно идти и оформлять пенсию.



Также согласно новому закону досрочный выход на пенсию разрешается многодетным родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или редкой болезнью.

Правила индексации теперь будут прозрачнее

Изменения коснулись и ежегодной индексации пенсий. Если раньше дату индексации чиновники устанавливали самостоятельно и часто могли затягивать, то теперь это будет стабильно 1 марта. Пенсии будут индексироваться абсолютно всем категориям пенсионеров, хотя в течение предыдущих лет всегда кто-то оказывался “за бортом”. Теперь же всем будут перечислять выплаты, учитывая уровень средней зарплаты по Украине, курс валют и общий уровень цен в магазинах.