Нескольким категориям украинцев будут по-новому начислять пенсии: изменения существенные

На днях украинское правительство приняло решение, согласно которому для нескольких категорий населения существенно изменятся условия начисления пенсий. Речь о приемных родителях, родителях-воспитателях домов семейного типа и патронатных воспитателях. Согласно новому законопроекту, единый социальный взнос будет начисляться и уплачиваться за этих людей, независимо от того работают они или нет. Раньше ЕСВ платили только за тех, кто не работает.





“Таким образом, при назначении пенсии патронатным воспитателям, родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям будут учитываться полученные ими суммы денежного обеспечения”, – отметили в Министерстве социальной политики.

В пресс-службе Министерства добавили, что сейчас поддержать эти категории населения, и предоставить им надлежащую социальную защиту очень важно, ведь после войны их услуги будут иметь большую востребованность.

На днях перечислили пенсии родственникам военнослужащих, погибших на войне

Также, на днях были перечислены пенсии всем лицам, потерявшим сына/дочь или мужа/жену на войне. Речь идет о родственниках военнослужащих, погибших во время полномасштабного вторжения России. Речь о бойцах терробороны, а также обо всех погибших в течение последних восьми лет в АТО. Доплата составила 1500 гривен. Пенсия данного типа защищена гарантиями, и не должна быть ниже 7800 гривен, независимо от того, сколько человек в семье ее получают. Детям военнослужащих выплачивают не менее 6100 на каждого (пенсия при потере кормильца).

Индексация будет проводиться ежегодно 1 марта

Также из последних обновлений пенсионного законодательства следует упомянуть недавний закон, уже подписанный Президентом. Согласно этому законопроекту индексация будет проводиться ежегодно 1 марта, и будет охватывать абсолютно все категории пенсионеров. Ранее дату индексации чиновники устанавливали по собственному усмотрению.