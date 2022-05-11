Настоящие оборотни: астролог рассказал, какие знаки Зодиака очень чувствительны к полной Луне

Луна имеет несколько фаз: молодой месяц, полнолуние, фазы роста и убывания. Каждый из этих периодов оказывает определенное влияние на наше настроение, а также удачи или неудачи, сопровождающие нас. Наибольшее влияние на сознание и самочувствие имеет полная Луна и некоторых она меняет до неузнаваемости. Астрологи рассказали, какие из знаков Зодиака к ней наиболее чувствительны, и что из них извлекает Полнолуние: демонов или наоборот, настоящих ангелочков.





Лев

На Львов полная Луна влияет очень хорошо, она их охлаждает. Львы сразу же начинают проще ко всему относиться, менее страстно и эмоционально. В этот период с ними хорошо проводить разные беседы и о чем-то договариваться. С высокой вероятностью Львы с лояльностью примут любую вашу идею.

Овен

Во время полной Луны Овны немного “заторможены”, они действуют как будто бы замедленно. Это касается и их мыслей, и решений. Никакой импульсивности, никаких рискованных сделок. Полнолуние – не лучший период для Овна в плане производительности.

Рак

На этот знак Луна имеет самое большое влияние. Если Раки грубые, нахмуренные, и агрессивно на все отвечают значит сейчас Полнолуние. Если же наоборот, хорошие и оптимистично настроенные, то Луна в фазе роста. А еще, при полной Луне Раки почему-то очень начинают всем врать.

Телец

Луна делает из Тельцов настоящих оборотней. Вчера они были достаточно активны и продуктивны, а сегодня валяются пол дня на кровати, просматривают новостные ленты или социальные сети и злятся на себя за такую ​​пустую трату времени. Также, именно во время Полнолуния Тельцы совершают много необдуманных покупок и со всеми ссорятся.

Водолей

Луна вытягивает из Водолея все их комплексы и тотальную неуверенность в себе. Они начинают всего бояться, за все панически переживать и тем самым раздражать близких. Просто переждите эту фазу и все станет на свои места.