Справжні перевертні: астролог розповів, які знаки Зодіаку дуже чутливі до повного Місяця

Місяць — має кілька фаз: молодий місяць, повний місяць, фази зростання та спадання. Кожен з цих періодів має певний вплив на наш настрій, а також удачі чи невдачі, які нас супроводжують. Найбільший вплив на свідомість та самопочуття має повний Місяць і декого він змінює до непізнаваності. Астрологи розповіли, які із знаків Зодіаку до нього найбільш чутливі, та що з них витягує Повня: демонів чи навпаки, справжніх ангелочків.





Лев

На Левів повний Місяць впливає дуже добре, він їх охолоджує. Леви одразу ж починають простіше до всього відноситися, менш пристрасно та емоційно. В цей період з ними добре проводити різноманітні бесіди та про щось домовлятися. З високою вірогідністю Леви з лояльністю приймуть будь-яку вашу ідею.

Овен

Під час повного Місяця Овни трішки “заторможені”, вони діють наче заповільнено. Це стосується й їхніх думок та рішень. Ніякої імпульсивності, ніяких ризикованих угод. Повня — не найкращий період для Овна в плані продуктивності.

Рак

На цей знак Місяць має найбільший вплив. Якщо Раки грубі, насуплені, та агресивно на все відповідають значить зараз Повня. Якщо ж навпаки, добрі та оптимістично налаштовані, то Місяць в фазі зростання. А ще, при повному Місяці Раки чомусь дуже починають всім брехати.

Телець

Місяць робить з Тельців справжніх перевертнів. Вчора вони були досить активні та продуктивні, а сьогодні валяються пів дня на ліжку, переглядають стрічки новин або соціальні мережі та зляться на себе за таку пусту трату часу. Також, саме під час Повні Тельці роблять багато необдуманих покупок і зі всіма сваряться.

Водолій

Місяць витягує з Водоліїв всі їхні комплекси та тотальну невпевненість в собі. Вони починають всього боятися, за все панічно переживати і тим самим дратувати близьких. Просто перечекайте цю фазу і все стане на свої місця.