Известный мольфар рассказал, чем закончится война и что будет с Украиной и Россией после нее

Очень многие эксперты дают свои прогнозы по войне. В чем-то они схожи и даже идентичны. Кое в чем отличаются и иногда очень кардинально. В последнее время большое количество своих прогнозов дают именно разнообразные экстрасенсы, мольфары, провидицы, нумерологи и другие. И вот появился новый, довольно любопытный прогноз от мольфара Ореста Стафийчука. Мужчина выделился между всеми и рассказал не только о потенциальном победителе, но и немного добавил другие детали. Например, что будет с Украиной и Россией дальше, и будет ли страна-агрессор брать реванш.





Реванша не будет, как и победы со стороны России

В одном согласны абсолютно все эксперты – победа будет за Украиной. И это мол уже очевидно, вопрос только во времени. Что касается реванша, то его тоже не будет. Мольфар уверен, что Россия с этой войны выйдет очень слабой и больше не будет иметь мотивации для нападения.

Украина докажет, что ее народ непобедим, а еще в ближайшем будущем усилит себя вступлением в Евросоюз. По мнению мольфара, трансформация Украины в течение следующих десяти лет будет просто поражать. Это будет мощное государство, которое займет достойное место рядом с другими странами-лидерами мировой арены. Россия же станет полной противоположностью, даже более того там вполне вероятно произойдет государственный переворот.

Другие эксперты с этим согласны

Если проанализировать прогнозы других специалистов, то они более или менее похожи. Активная фаза войны должна завершиться к июлю, после чего произойдет зачистка территорий. Также нередко звучат заявления и о том, что Украина не только отгонит врага к границе, но и вернет Донбасс, а впоследствии и Крым. Правда, на счет последнего, большинство уверены, что нужно время.