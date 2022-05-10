Відомий мольфар розповів, чим закінчиться війна та що буде з Україною і Росією після неї

Дуже багато експертів дають свої прогнози щодо війни. В чомусь вони схожі і навіть ідентичні. В дечому різняться й інколи дуже кардинально. Останнім часом дуже багато своїх прогнозів дають саме різноманітні екстрасенси, мольфари, провидиці, нумерологи та інші. І ось з’явився новий, досить цікавий прогноз від мольфара Ореста Стафійчука. Чоловік виділився між всіма і розповів не лише про потенційного переможця, а й трішки додав інших деталей. Наприклад, що буде з Україною та Росією далі, та чи братиме країна-агресор реванш.





Реваншу не буде, як і перемоги з боку Росії

В одному згідні абсолютно всі експерти — перемога буде за Україною. І це мовляв вже очевидно, питання лише в часі. Що до реваншу, то його теж не буде. Мольфар впевнений, Росія з цієї війни вийде дуже слабкою і більше не матиме мотивації для нападу.

Україна доведе, що її народ непереможний, а ще у найближчому майбутньому підсилить себе вступом до Євросоюзу. На думку мольфара, трансформація України протягом наступних десяти років просто вражатиме. Це буде потужна держава, яка займе достойне місце поруч з іншими країнами-лідерами світової арени. Росія ж стане повною протилежністю, ба більше там цілком ймовірно відбудеться державний переворот.

Інші експерти з цим погоджуються

Якщо проаналізувати прогнози інших спеціалістів, то всі вони більш менш схожі. Активна фаза війни повинна завершитися до липня, після чого триватиме зачистка територій. Також, нерідко звучать заяви й про те, що Україна не лише віджене ворога до кордону, а й поверне Донбас, а згодом і Крим. Щоправда на рахунок останнього, більшість впевнені, що потрібен час.