Арбузы, помидоры: назван ряд продуктов, которыми в этом году не удастся полакомиться

Херсонская область сейчас находится во временной оккупации, а Херсонщина, как известно, это регион арбузов, помидоров и многих других овощей и фруктов. Так как из-за войны тамошним аграриям не удалось засеять урожай, украинцы столкнутся с дефицитом многих товаров. Помидоры, цены на которые бьют рекорды, буквально исчезнут с прилавков в некоторых регионах страны. Существенно уменьшится на рынках и количество арбузов. Возрастут цены и на другие овощи и фрукты, ведь более 20% всего поступающего в украинские магазины поступало именно с южных полей.





Будет наблюдаться как дефицит, так и профицит некоторых товаров

Но если овощи будут в дефиците, то, например, зерно наоборот. Украине удалось засеять довольно большую часть полей. С самого начала планировалось, что большая часть урожая уйдет на экспорт. Но если морские порты и дальше будут заблокированы, то в Украине будет наблюдаться настоящий зерновой коллапс. Цены на зерно могут обвалиться, что очень плохо отразится на доходах аграриев и в целом на бюджете страны.



В профиците в ближайшее время будет и подсолнечное масло. Сейчас в Украине большие его запасы, ведь опять же экспорт временно невозможен. А так как масло не может долго храниться, то его нужно будет быстрее сбывать на внутреннем рынке. Однако здесь говорят, что цена изменится только для оптовых закупок. Розничная цена остается неизменной.

Цены на продукты питания продолжат расти

Все слишком взаимосвязано, и пока в Украине идет война, пока катастрофически не хватает топлива, а еще на него рекордно высокая стоимость, будут расти цены и на все остальное. Логистика усложнена, электроэнергия дорогая — некоторые предприниматели жалуются, что едва выходят в ноль, так что финансового облегчения в ближайшее время ждать не стоит.