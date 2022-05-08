Знали, що буде війна: ряд українців вивели мільярди гривень за день до нападу

Перед вторгненням Росії чимало людей виїжджали закордон. Розмов щодо можливої війни було багато, тож дехто хотів перестрахуватися і не прогадав. Але якщо звичайні громадяни їхали з надією, що все таки вдасться через кілька днів повернутися, то були ті, хто свідомо обривав всі зв’язки з Україною. Ті хто виводив весь свій капітал за кілька днів до вторгнення. Зараз ними займаються відповідні організації. Цих людей намагаються ідентифікувати і ретельно перевірити. Відомо, що в проміжку з середини січня до середини лютого з України “в чемоданах” було вивезено понад три мільярди євро.





Насамперед вияснятимуть, чи точно люди знали, що буде війна і чи законні їх статки

В першу чергу перевірятимуть контакти тих осіб, які могли знати, що буде війна. Можливо вони мати тісні зв’язки з кимось із Росії, адже виведення 90% власного капіталу це не випадковість. По-друге, перевірятимуть легальність вивезених коштів, адже вивіз таких сум сильно ослаблює країну, а якщо вони ще й були не задекларовані або зароблені нелегально, то це кримінальна справа. Вже траплялися випадки, коли особа не декларувала гроші при вивезенні з України, але декларувала їх при ввезенні в іншу країну. Таким чином робила їх законними, але за таке особа буде подана в розшук українськими спецслужбами та відповідатиме перед українським законодавством.

Питання будуть не до всіх

Очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник заявив, що питання будуть не до всіх громадян, які екстрено вивезли свої статки. Можливо люди просто боялися мародерів, і після завершення бойових дій повернуться з цими ж грішми назад. Це допустимий сценарій. Найбільше питань буде саме до тих, хто не декларував кошти при вивезенні за межі держави.