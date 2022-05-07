Українцям розповіли, що роботи, коли смартфон погано ловить мережу

Бувають ситуації, коли потрібний інтернет, а він дуже повільний. У рядку стану смартфона зрадливо світиться E, GRPS або 2G. Дзвінок здійснити можна, але якість звуку залишатиме бажати кращого.





Причини можуть бути різні – гаджет підключається до антени з морально застарілим обладнанням або ви знаходитесь занадто далеко до найближчої базової станції. Але не варто бігти, шукати де ловить мережу — спочатку спробуйте виконати вказані нижче поради.

Перепідключитися

Пробуємо «оживити» підключення – переводимо смартфон в режим польоту (авіарежим) і за кілька секунд відключаємо опцію. Можливо, девайс підключиться до іншої станції зв’язку або іншого протоколу. Якщо і це не допомогло, йдемо в налаштування і змінюємо тип мережі.

Наприклад, 4G на 3G дивимося як працює. Потім навпаки. Якщо ви знаходитесь дуже далеко від базової станції і вам потрібен зв’язок, то переведення смартфона в режим 2G дозволить отримати хоч якесь, нехай навіть дуже повільне підключення до мережі.

Забратися вище

Чим вище ви знаходитесь від землі, тим краще буде працювати стільниковий зв’язок. Спосіб працює, якщо на дисплеї виводиться 1 або 0 паличок (індикаторів сигналу).

Слід дотримуватися техніки безпеки, якщо ви вирішили забратися на дерево, щоб прочитати останні новини.

Несправності девайсу

Якщо ви впевнені на 100%, що знаходитесь у зоні покриття свого оператора, то, можливо, ваш смартфон має несправності в радіомодулі. Перше, що потрібно зробити, це відключити все зайве – Wi-Fi, Bluetooth, NFC.

Можливо, це допоможе – знизиться енергоспоживання та радіомодуль мобільного зв’язку перейде в максимальний режим потужності. Друга причина може бути в сім-карті, особливо якщо ви її отримали багато років тому. Були випадки, коли заміна сім-карти на нову вирішувала всі проблеми із підключенням. Перевірити просто – встановіть у смартфон іншу сімкарту та перевірте, як працюватиме підключення.

У випадку, якщо смартфон погано ловить мережу навіть із сімкою іншого оператора, то такий девайс потрібно віднести до сервіс-центру.

Також варто розуміти, що будь-яка перешкода (навіть у вигляді дерева) послаблює сигнал стільникового зв’язку. Якщо ви далеко від базової станції, то навіть металеві жалюзі на вікні можуть грати роль глушника сигналу.

Як посилити сигнал?

Існують компактні підсилювачі стільникового зв’язку, вони актуальні для використання у заміських будинках та дачах. Вартість такого гаджета починається від 2000 гривень, а з налаштуванням та установкою впорається будь-який користувач, хто хоч раз у житті тримав у руці викрутку. За допомогою підсилювача стільникового зв’язку можна забезпечити собі зв’язок та інтернет навіть у тому випадку, якщо у вашій місцевості взагалі не ловить жодний оператор, а трохи на відстані є хоч якийсь слабкий сигнал.

Якщо ви живете у місті та зв’язок всередині вашого будинку (або квартирі) поганий, то може допомогти зміна оператора або заявка на погану якість зв’язку. Були прецеденти, коли проблему усунули програмним шляхом після дзвінка постачальнику послуг.

PS Не забудьте також фізично перезавантажити смартфон. Можливо, підвіс будь-який модуль операційної системи, а рестарт розставить усі крапки над i.