Таролог назвала точную дату завершения войны: она очень знаковая для Украины

Все украинцы с нетерпением ждут, когда завершится война. Каждый внимательно слушает прогнозы экспертов, но они слишком размыты, более того могут кардинально отличаться друг от друга. Некоторые говорят, что вот-вот завершится активная фаза и через месяц-два война закончится. Другие уверены, что эта история будет длиться годами. Более точными датами апеллируют эксперты с так называемых “магических” наук. Экстрасенсы, нумерологи, тарологи или те же астрологи. Своим прогнозом поделилась и таролог Наталья Борисенко. Женщина сказала, когда в войне наступит переломный момент, и когда Украина объявит о победе.





Победа за Украиной без сомнений

Единственное, в чем сходят мнения абсолютно всех — это то, что победит Украина. Вопрос только когда? Тарологиня уверяет, что переломный момент войны наступит уже в мае. Этому будут способствовать массовые поставки оружия и техники, уже поставляемые Украине иностранными партнерами. Уже к концу мая Вооруженные Силы Украины смогут освободить большинство населенных пунктов и начать процесс масштабного контрнаступления. Не обойдется в мае к сожалению без многих потерь.

Война закончится в августе

Что касается даты завершения войны, то Наталья “видит”, что это август, вероятно День Независимости Украины, ведь дата мол очень знаковая для нашего государства. Что ж, это было бы очень красиво и символично. И довольно оптимистично ввиду некоторых других прогнозов.

Напомним, что на днях известный астролог сказал, что в мае будет очень горячо по всей территории Украины и в частности на западе, а именно во Львове, Ужгороде и Луцке. Что касается длительности боевых действий, то астролог менее оптимистичен и говорит, что это может быть минимум два года. Мол столько еще точно проживет Путин.