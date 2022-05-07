Сотні тисяч українців зможуть отримати грошову допомогу від Європи та США раз на місяць

Близько півмільйона українців отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми Організації об’єднаних націй. Така можливість у переселенців з’явилася завдяки укладенню меморандуму між очільником офісу продовольчої програми ООН та Мінсоцполітики України. Про надання додаткових виплат українців днями повідомила прес-служба державного відомства.





Згідно зі згаданим меморандумом внутрішньо переміщені особи, що належать до вразливих категорій населення, будуть отримувати додаткові виплати незалежно від того, чи призначена їм допомога за іншими державними програмами.

Фінансова допомога від ООН складатиме 2220 грн для кожного із членів сім’ї. Однак вона надаватиметься не більше ніж трьом особам з одного домогосподарства. Отримувати такі виплати соціально незахищені переселенці зможуть протягом 3 місяців.

Кошти для ВПО будуть надходити через сервіс міжнародних переказів Western Union. Отримати їх можна кількома різними способами, зокрема й у відділеннях Нової Пошти. Для цього потрібно лише надати оператору відділення унікальний код, який повинен прийти отримувачу допомоги в СМС-повідомленні, а також документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що в Україні наразі діє кілька програм допомоги переселенцям. Зокрема внутрішньо переміщені особи мають право отримувати від держави щомісячні виплати в сумі:

2 тис. грн – на дорослого;

3 тис грн – на дитину чи особу з інвалідністю.

Спеціальну програму уряд запровадив і для допомоги підприємцям, що беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб. Їм виплачують по 6,5 тис. грн за одного працевлаштованого переселенця, тобто цей вид допомоги еквівалентний мінімальній заробітній платі в Україні. Таким чином влада компенсовує бізнесу витрати на оплату праці найнятих ВПО.

Щоправда деякі приватні підприємці намагаються нажитися на програмах соціальної допомоги. Вони звільняють свої власних працівників, щоб найняти переселенців й отримувати на них додаткові виплати від держави.