Стоимость подсолнечного масла изменится, а часть заводов, которые его производят будет закрыто

В Украине резко дорожают продукты питания. Все из-за войны, а точнее последствий, которые она спровоцировала. Глобальное подорожание топлива и его дефицит, трудности с логистикой, временная оккупация ряда регионов и закрытые порты. А еще уничтожены заводы, закрытые предприятия и подорожание электроэнергии. Эксперты говорят, ситуация будет только ухудшаться, пока война не закончится. Остается только один продукт, стоимость которого скоро уменьшится. И это, как ни странно подсолнечное масло.





Все потому, что Украина не может экспортировать масло

Масло не может слишком долго храниться, как, например, зерно. Его нужно сбывать гораздо активнее, а поскольку сейчас морские порты заблокированы, то и возможности такой нет. В мире масло в дефиците и сильно подорожало, а в Украине оно сейчас в избытке, так что цена его будет снижаться. Но не стоит радоваться, ведь цена будет снижаться только для оптовых закупок, а розничная стоимость останется такой, как сейчас (55-70 грн/литр).



Такая цена, к слову, сформировалась в 2021 году, когда рынок был открыт и все решали экспортные цены. Тогда произошел скачок цен на масло, которые так и не уменьшились по сегодняшний день.

Часть заводов, производящих масло, вынуждены будут закрыться

Эту информацию сообщил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАТ) Андрей Ярмак и председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Эксперты заявляют, что действительно масла в стране сейчас очень много, так что объемы его производства будут уменьшать, а часть заводов придется закрыть.

Также, возможно, частично заменят подсолнечное масло соевым, пальмовым и рапсовым, но по качеству они немного хуже.